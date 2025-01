Lapresse.it - Australian Open 2025: avanza Zverev, Ruud eliminato al secondo turno

Leggi su Lapresse.it

Casperfuori aldegli, primo Slam della stagione. Il norvegese, numero 6 del ranking mondiale, è stato battuto in quattro set dal ceco Jakob Mensik, 48mo nel ranking Atp, con il punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4.al terzoVittoria facile invece per la testa di serie numero 2 del seeding, il tedesco Alexander, cheal terzobattendo in tre set lo spagnolo Martinez, numero 44 al mondo Atp, con il punteggio di 6-1 6-4 6-1.