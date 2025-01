Metropolitanmagazine.it - Antonio Ornano chi sono la moglie “Crostatina” e i figli del comico di “Zelig”

: ladelè una donna lontana dal mondo dello spettacolo soprannominata “”. La coppia ha dueLeonardo e Maria (a adottiva).Stasera ilsi esibirà sul palco di, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. Nato a La Spezia nel 1972, a dieci anni si trasferisce a Genova, dove si diploma al liceo classico e consegue la laurea in giurisprudenza, nutrendo al tempo stesso una grande passione per il teatro trasmessa dal padre. Frequenta il laboratoriodi Genova, dove incontra autori e comici che ingenuamente lo sostengono nei suoi personaggi: Space Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, Franco Prunes, uno spietato life coach, esperto in tecniche di seduzione e di gestione del personale, Ignazio,o unico oppresso dalla mamma e ossessionato dalla chirurgia estetica e il Prof.