Ilnapolista.it - A La Stampa di Elkann invidiano Conceiçao: sa cavare l’anima, per la tattica e la filosofia c’è tempo

Leggi su Ilnapolista.it

A Ladi: sa, per lae lac’èPremessa: far risultato a Bergamo non è semplice. Il punto, stavolta, pesa tanto più che la Juve appare a tratti spigliata. Il problema è, di nuovo, l’incapacità di gestire il vantaggio che non può essere soltanto coincidenza ma diventa specchio di limiti caratteriali. La recidiva delle X, per altro, propaga effetti negativi che quasi oscurano il peso dell’1-1: l’Atalanta terza in classifica rimane a +9 – e dire che per strapparle Koopmeiners, il club bianconero l’ha pure coperta d’oro – e il Milan che rimonta a Como con Theo Hernandez e Leao – sì, quelli del cooling-break in disparte giudicato «ammutinamento» contro il vecchio allenatore – è ormai a tre passi. Dovendo ancora recuperare una partita, complica così la lotta per il quarto posto al momento occupato dalla Lazio, traguardo minimo per prestigio sportivo e, soprattutto, tranquillità economica.