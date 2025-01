Vi dico la verità su Helena Grande Fratello Lorenzo a ruota libera | Come mi ha usato

Leggi su Caffeinamagazine.it

si scaglia contro. Ancora scintille nella Casa. La modella brasiliana è stata spesso al centro di dinamiche, polemiche, attacchi, discussioni e vere e proprie liti. Il culmine si è avuto quandosi è scontrata, quasi fisicamente, con Ilaria Galassi e poi con Jessica Morlacchi. Alla fine, probabilmente, sono stati questi eccessi a spingere molti spettatori ad eliminarla.Tuttavia non tutti la pensano allo stesso modo sul suo conto. Ad esempio sia Amanda Lecciso sia Stefania Orlando hanno difeso più volte. In ogni caso, appena la modella ha abbandonato la CasaSpolverato ha voluto commentare il suo percorso nella Casa insieme agli altri inquilini. In particolare il modello ha chiesto: “Perchéha scritto a me e non a Luca prima di entrare nella casa?”.