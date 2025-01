Gamberorosso.it - Storia del mirto selvaggio nato sul monte da cui si vede tutta Genova

Per godere di una vista panoramica sull’intera città disi consiglia spesso la strada delMoro. Da percorrere in macchina o a piedi, è il modo migliore per osservare il golfo nel suo insieme. I più attenti noteranno che fra la vegetazione del posto si nasconde anche qualcosa di speciale. I locali,ndo le piante di, esclameranno “Toulì”, ossia eccolo lì. È proprio questo il nome della giovane realtà che da qualche anno ha intrapreso un progetto agricolo volto alla lavorazione deldelMoro.Due amici che si convertono al mondo agricoloDietro Toulì c’è l’ambizione di Matteo Corsi e di Pietro Beccaro, due amici ora anche soci. Pietro, appassiodi natura, trekking e agricoltura, è il referente della parte agricola e di quella produttiva. Laureato in ingegneria, dopo anni fuori dae dall’Italia, oggi ricopre un ruolo di responsabilità nel settore acquisti food & beverage di un gruppo internazionale.