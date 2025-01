Sanità | al Cardarelli un corso preparatorio per tutte le future mamme

Leggi su Ildenaro.it

Ogni giorno aldi Napoli nascono mediamente più di due bambini, con una notevole percentuale di gravidanze ad alto rischio e complessità (45 per cento). L’alta specialità della struttura è testimoniata anche dal fatto che il 16% delle partorienti pur non essendo residente nella provincia di Napoli (area che conta circa la metà della popolazione regionale), sceglie ilcome punto di nascita anche se distante da casa propria. Secondo Claudio Santangelo, primario della Ostetricia e Ginecologia del, centro hub di secondo livello nella rete regionale dei punti nascita, “è fondamentale che la donna scelga dove partorire, valutando gli standard di sicurezza più idonei alla tutela propria e del suo bambino. Le unità di Ostetricia e Tin/Neonatologia seguono la salute della madre e del bambino in un’ottica di integrazione operativa, che si arricchisce anche della collaborazione di altre strutture aziendali ad alta specializzazione parto, la sala operatoria e la Terapia Intensiva Neonatale è di poche decine di metri, mentre tutti reparti che potrebbero essere coinvolti nella gestione di ogni tipo di emergenza durante il parto sono nello stesso edificio.