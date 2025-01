Ilrestodelcarlino.it - Rientra a casa dopo l’incidente e 35 giorni di coma

"Bentornato a". Un grande cartellone pieno di fotografie dei momenti felici passati insieme quello che gli amici hanno preparato a Matteo Manduchi. Tornato anella sua Bellaria, dove è molto conosciuto, dal babbo Mauro e dalla mamma Valeria,35di, due interventi chirurgici e una lunga riabilitazione a Cesenatico. Si avvia verso la conclusione il calvario del 27enne investito il 23 settembre da un’auto sulle strisce pedonali in via Ravenna, e ricoverato in fin di vita all’ospedale Bufalini di Cesena con fratture multiple e traumi interni. "Matteo è finalmente acon noi, sta bene – sorride il padre Mauro –. Ora gli resta da fare solo il terzo intervento, di cranioplastica, che farà credo entro un mese al Bufalini. È necessario per la ricostruzione completa della calotta cranica che gli è stata in parte asportata nelle due operazioni precedenti.