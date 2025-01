Ilgiorno.it - Ospedale di Legnano, pugni e spintoni a infermieri e guardia giurata: arrestato 28enne

(Milano), 14 gennaio 2025 – Nuovo episodio violento in una struttura sanitaria e questa volta al centro della vicenda è il nosocomio di: nel corso dell’ultima nottata i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile hannoun giovane di 28 anni, di origini magrebine, per lesioni e percosse ai danni del personale sanitario. Il, che risulta essere domiciliato a Nerviano, dopo essere arrivato al Pronto soccorso in ambulanza, intorno alle 2.30 e durante una visita radiologica, in evidente stato di alterazione ha prima aggredito un infermiere e poi percosso un secondo infermiere e unache hanno imposto l’intervento delle forze dell’ordine. Sanità, cresce l’allarme aggressioni: "Oggi vale la regola: tutto e subito" Una volta giunti sul posto i militari hanno raccolto le testimonianze e il giovane è statoprima che riuscisse ad allontanarsi dall’con la contestazione dei nuovi reati che puniscono il danneggiamento e le lesioni a strutture e personale sanitario.