Lanazione.it - Omicidio di Lunata, attesa per l’autopsia. Continua la ricerca dell’arma

Lucca, 14 gennaio 2025 –senza sosta lache ha esploso il colpo fatale per Artan ’Tony’ Kaja. La pistola, probabilmente di basso calibro, è uno dei tasselli mancanti del puzzle, grazie al quale gli inquirenti sperano di far luce e chiarezza sull’dello scorso 7 gennaio. Sono ancora tanti i punti interrogativi che aleggiano intorno al caso di, dove all’interno del piazzale della cartiera Smurfit Kappa è stato trovato il cadavere del 52enne albanese. Da subito hanno iniziato a rincorrersi le voci sull’accaduto, con ricostruzioni più o meno fantasiose, a partire dall’ipotetica caduta dall’alto fino al malore fulminante. Gli accertamenti sul cadavere della vittima, però, non hanno lasciato più dubbi: si è trattato di. Un colpo di pistola alla base della nuca, probabilmente mentre l’uomo era girato, e non si è accorto di niente.