Morti sospette in Rsa, Cassazione annulla l'assoluzione di Wick: ecco i motivi

Ascoli, 14 gennaio 2025 – La Corte diha reso note le motivazioni dell’mento della sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona, disponendo un nuovo processo per Leopoldopresso la Corte d’Assise d’Appello di Perugia., infermiere ascolano, era stato inizialmente condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Macerata per lepresso la Rsa di Offida, ma assolto in appello. La sentenza di assoluzione aveva escluso gran parte delle prove raccolte dalla Procura di Ascoli, tra cui prelievi ematici e analisi tossicologiche, ritenendole inutilizzabili a causa del presunto mancato rispetto delle garanzie difensive. I giudici di secondo grado avevano criticato le modalità di raccolta delle prove, sostenendo cheavrebbe dovuto essere avvisato per nominare consulenti tecnici.