Luca Marinelli | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiè uno degli attori italiani che sta contribuendo a cambiare il volto del cinema italiano, grazie alle sue intense ed incisive interpretazioni. L’attore, che ha già alle spalle diversi anni di carriera, ha dimostrato sin da subito di avere un enorme talento per la recitazione, entrando subito nel cuore degli spettatori. A renderlo unico, c’è la sua capacità di andare al cuore di ogni personaggio, studiandolo, trasformandosi e regalando ogni volta interpretazioni memorabili in opere di grande valore artistico e sociale.Ecco diecida sapere su.I film di1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attore è iniziata nel 2010, quando appare per la prima volta sul grande schermo in La solitudine dei numeri primi, per poi proseguire con L’ultimo terrestre (2011), Waves (2011), Nina (2011), Tutti i santi giorni (2012), La grande bellezza (2013) e Il mondo fino in fondo (2013).