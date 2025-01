Agi.it - La procura de L'Aquila apre una doppia inchiesta sulla morte di Palmegiani: istigazione al suicidio e sull'efficienza dei soccorsi

Leggi su Agi.it

AGI - Luca, il 25enne militante di Forza Italia precipitato dal quarto piano di un hotel a Roccaraso durante la kermesse "Azzurri in Vetta", ha riportato danni multipli e gravi agli organi e ai tessuti del corpo, conseguenti all'impatto con il suolo. È quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra. Il giovane è atterrato di schiena con compromissione degli organi vitali e il decesso si è verificato alcune ore dopo la caduta per complicazioni progressive, come emorragie interne, insufficienza respiratoria o choc. Si attendono ora gli esiti degli esami tossicologici.tragedia c'è una. Ladell'ha aperto inizialmente un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi dial, per verificare se il giovane sia stato vittima di pressioni o condizionamenti che possano averlo spinto al gesto estremo.