La decisione di eliminare le operazioni di fact-checking sui contenuti pubblicati è gravissima per i Sussex Le nuove regole Meta normalizzano gli abusi

Da tempo impegnati nelle lotta per la sicurezza su internet, in particolare riguardo ai giovanissimi, Harry e Meghan non potevano che accogliere con disappunto la, annunciata la scorsa settimana da Mark Zuckeberg, diledisuida. E a poche settimane dal ritorno della Markle su Instagram (con un profilo, @meghan, che ha subito raccolto oltre un milione e mezzo di follower), hanno reso pubbliche le loro preoccupazioni. Meghan Markle torna su Instagram: il video in spiaggia per augurare buon 2025 X Harry e Meghan contro Mark Zuckerberg per lesulLadiimplica che su Facebook e Instagram non saranno più effettuate verifiche indipendenti sulle informazioni pubblicate.