Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la cessione di Kvara: le ‘precisazioni’ di Sabatini

Leggi su Terzotemponapoli.com

verso l’addio al: ne ha parlato anche il dirigente sportivo Waltera Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Cederetskhelia per ilè la scelta più saggia e consigliabile. A fronte di un’offerta importante una società non può rinunciare ad una simile plusvalenza. Soprattutto per società che siano autonome e non possono fare affidamento su ricapitalizzazioni ed aumenti di capitale. De Laurentiis tiene a posto i conti da venti anni senza perdere in competitività sportiva, ed è questa la strada da seguire”.: chi al posto di? La ‘precisazione’ di“Non mi piace parlare degli eventuali sostituti del georgiano, di cui la stampa sta parlando: in ogni caso, posso dire che Garnacho è forte ma discontinuo, senza un ruolo preciso, non mi convince molto.