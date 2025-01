Gamberorosso.it - Giù le mani dalle torte di compleanno dei bambini. La polemica sui cibi vietati negli asili nido

Le candeline soffiate su una torta condivisa con i compagni di classe e i primi imbarazzi della canzoncina degli auguri cantata in coro intorno al festeggiato. Non più in Scozia, dove dal prossimo agosto entra in vigore un regolamento che bandisce, dolci e altri "malsani" dagli. Se per alcuni è un passo avanti verso abitudini più sane, per altri è solo un’altra «esagerazione dello stato-balia». Dal canto suo, anche l'Italia - per quanto riguarda regole sulle feste dinei nidi e nelle scuole primarie - non è da meno per rigidità.Niente piùdiPatatine, crocchette di pollo, bastoncini di pesce e praticamente ogni alimento fritto spariranno dai menu delle strutture per l’infanzia in Scozia. La lista dei, stilata nel rapporto Setting the table e approvataautorità sanitarie del governo scozzese, include anche dolci come cioccolatini, caramelle e succhi di frutta.