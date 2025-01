Iltempo.it - Emanuela Orlandi, spunta la rivelazione dell'amico: "Mi chiamò e mi disse addio"

Leggi su Iltempo.it

Quelloe modalità'allontanamento da casa disarà uno dei temia prossima sedutaa commissione parlamentare d'inchiesta sulle scomparsea cittadina vaticana ea coetanea Mirella Gregori, avvenute nel 1983. Come riporta il Corrierea Sera, la presidenzaa Bicamerale guidata dal senatore Andrea De Priamo ha convocato per giovedì 16 gennaio Pierluigi Magnesio, l'd'infanzia ea parrocchiaa "ragazza con la fascetta". Il motivo? Il 57enne, in un'intervista rilasciata recentemente per il canale YouTube del giornalista-scrittore Igor Patruno, ha rivelato un dettaglio mai emerso prima: in uno dei loro ultimi incontri.lo prese da parte e lo salutò dicendogli "". Possibile che la giovane sapesse già di doversi allontanare? Dopo aver premesso di essere stato all'epoca "molto coinvolto, innamoratissimo" di, Magnesio ha raccontato: "Vi comunico una cosa inedita che accadde circa una settimana primaa scomparsa.