Alice Oxman, chi è la moglie di Furio Colombo

è ladi, uno dei grandi nomi del giornalismo italiano, venuto a mancare il 14 gennaio 2025 all’età di 94 anni. Una vita trascorsa insieme tra interessi comuni, la scrittura su tutti, ma anche gli Stati Uniti d’America dove il giornalista ha trascorso molto tempo, scrivendo per il New York Times e la New York Review of Books, e non solo. Proprio lì ha conosciuto la, originaria di New York, ma la coppia si è poi stabilita a Roma.e l’amore perDa sempre molto riservata, diJoannon si hanno molte notizie, se non quelle legate alla sua attività di scrittrice. Il suo nome è noto in Italia per via del legame con il giornalista. I due si sono conosciuti a New York, città di origine della, di vent’anni più giovane e “come lui molto chic e salottiera”, spiega Giancarlo Perna in un articolo pubblicato su Il Giornale.