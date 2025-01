Terzotemponapoli.com - Vigliotti sul Futuro di Kvaratskhelia: Una Partenza Prematura?

Il giornalista Gianlucaha espresso perplessità riguardo al possibile trasferimento di Khvichaal Paris Saint-Germain. Durante il suo programma Il Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli,ha sottolineato alcuni aspetti critici che renderebbero affrettata una decisione del genere.La Concorrenza al PSGIl primo punto messo in evidenza dariguarda la concorrenza feroce che il georgiano troverebbe al PSG. “Dembélé e Barcola stanno facendo benissimo sulle corsie laterali,” ha osservato il giornalista, mettendo in chiaro che l’arrivo di Kvara non garantirebbe un posto da titolare. Entrambi i giocatori sono in grande forma e hanno dimostrato di essere fondamentali nel gioco offensivo della squadra parigina.: L’Incertezza in Champions Leagueha poi analizzato la situazione europea del PSG.