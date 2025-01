Anteprima24.it - VIDEO/ Nevica nel Fortore, lo spazzaneve non passa: forti disagi per i cittadini

Tempo di lettura: 2 minutiNonostante tutti i ‘bollettini meteo’ ed i numerosi preavvisi di maltempo, con la prima ‘vera’ neve nelsono giunti puntuali anche iper i. Strade imbiancate, in alcuni punti la neve ha raggiunto anche una discreta altezza, ma non vi è stata traccia di mezzi ‘’ in azione. In particolare sulla tratta Castelvetere in Val– Decorata – Colle Sannita (SP 52) la strada è rimasta innevata per tutta la mattinata, creando numerosiaiin transito. Un tratto di percorrenza di competenza della Provincia di Benevento, collegamento fondamentale per il transito delle auto da Castelvetere in Valporta verso Benevento. Se consideriamo che i tempi di percorrenza che vanno oltre i cinquanta minuti per arrivare nella città capoluogo, ma soprattutto la presenza di una sola ambulanza in tutta l’area per il pronto soccorso, la priorità di intervento sulle tratta dovrebbe essere assoluta.