Lanazione.it - Viaccia ci prova, ma niente da fare. Torna a casa con tre gol del Cubino

: Allegranti, Martini, Fabbrini, Somigli, Pelhuri, Filice, Bussotti, Tacchi, Paggetti Ig., Marzoli, Paggetti Iv.. A disp. Lutzu, Sammicheli, Gabbrielli, Malizia, Leggiero, Conti, Maresca, Schenone, Chiesi. All. Bonciani.: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Fedi, Ferroni, RIdolfi, Fofana, Hisely, Caca, Rozzi. A disp. DI Bella, Vannucci, Baldi, Aiello, Pittala, Torcasso, Varago, Yahon, Virdo. All. Facchini. Arbitro: Paolini di Arezzo. Reti: 39’ Rozzi, 67’ Filice, 70’ e 79’ Chiesi.daper ildi Facchini (nella foto), che malgrado una buona partita, nella parte finale della ripresa è costretto a cedere di fronte alla qualità del. Un ko che fa rimanere ultimi in classifica i pratesi, fermi a quota 6 punti nel girone A di Promozione. Buona la partenza del, che al 25’ guadagna un calcio di rigore per il tocco di mano in area di Ferroni.