Terzotemponapoli.com - Reginaldo elogia il Napoli e la mentalità vincente

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un riconoscimento speciale a Neres e al lavoro della squadra, ex calciatore noto per il suo stile di gioco elegante, ha rilasciato dichiarazioni significative durante un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss. Con toni sinceri e appassionati, hato il, in particolare David Neres, per i progressi e il livello raggiunto dalla squadra. “Sono veramente contento che Neres ci stia facendo divertire. Lo vedo sereno a fare il suo lavoro”, ha commentato, sottolineando quanto l’atmosfera positiva influisca sulle prestazioni del calciatore brasiliano.: Larichiesta da Conte finalmente raggiuntaha tracciato un parallelo interessante tra l’attualedele le richieste tattiche di Antonio Conte. “Oggi ilha raggiunto lache chiedeva Conte”, ha dichiarato con convinzione, suggerendo che la squadra partenopea stia raggiungendo una maturità competitiva tale da proiettarsi verso ulteriori successi.