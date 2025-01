Ilfattoquotidiano.it - Prima si ritira Fognini, poi pure Dimitrov: così Francesco Passaro da eliminato si ritrova al secondo turno degli Australian Open

stava per fare le valigie e tornare in Italia: era statoall’ultimodelle qualificazioni aglie le sue chance di essere ripescato si stavano riducendo man mano che proseguivano i match. Ora invece sialdel primo Slam della stagione, dopo aver giocato appena un set. L’azzurro numero 104 al mondo è stato infatti ripescato nel main draw per il forfait di Fabioe poi ha vinto il suo match grazie al ritiro di Grigoral quarto game delset. Grazie alla buona stella,ha ora l’occasione di giocare per un posto nei sedicesimi di finale: affronterà il vincente del match tra il francese Benjamin Bonzi e il belga David Goffin.Un doppio colpo di fortuna che, va detto,si è comunque meritato.