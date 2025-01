«Non devi indossare il pigiama in casa la domenica». Ex marito condannato a Torino

Leggi su Open.online

Le imponeva delle regole assurde che, se non rispettate, diventavano umiliazioni. Una di queste, per esempio, era nonilinlaperché «segno di pigrizia» o non bere zabaione o vin brulè «perché è da vecchi». Un clima di prevaricazioni continue in cui una donna ha dovuto vivere per anni, vittima dei soprusi del, un manager del Torinese, che il 10 settembre scorso è statoa tre anni di reclusione, sostituiti con detenzione domiciliare, per stalking, maltrattamenti, danneggiamento e accesso abusivo alla mail della ex. Nelle motivazioni del tribunale di, firmate dal giudice estensore Milena Chiara Lombardo, c’è anche l’elenco delle regole imposte da lui. Ansa ne cita alcune: non sprecare le briciole quando spezzi il pane, non appoggiare i gomiti sul tavolo, del salame mangiare anche la buccia, chiudere sempre la porta del bagno.