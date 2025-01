Liberoquotidiano.it - Milano: vittima a pm, 'accerchiata e molestata a Capodanno, salvata dal mio compagno'

, 13 gen. (Adnkronos) - "Sono stata, poi ho sentito le mani di alcuni uomini, mi hanno toccato per alcuni minuti prima che il mioriuscisse a strapparmi, con molta fatica, da quel corridoio umano". Sono le parole pronunciate, tra le lacrime, da una ventenne di Reggio Emilia che nel pomeriggio ha denunciato, davanti alla procuratrice aggiunta diLetizia Mannella e alla pm Alessia Menegazzo, di essere statadi molestie la notte diquando festeggiava, in piazza, l'arrivo del 2025 nel capoluogo lombardo. Nella ricostruzione durata circa tre ore, laha ricostruito quando, dopo aver attraversato il portico che da San Babila porta a piazza Duomo, all'altezza dell'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, ben sorvegliata da telecamere, è finita in una sorta di "corridoio umano", un imbuto che le ha chiuso la strada e le ha reso impossibile liberarsi da sola.