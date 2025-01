Lanazione.it - Luni, l’archivio comunale avrà una nuova sede unica. Un tesoro documentale che parte dal 1533

, 13 gennaio 2025 – Via Bardolini aMare. È qui che troverà casadi. In alcuni locali dell’Ente che, dopo aver ospitato per anni attività sportive e associative, oggi sono vuoti. La giunta ha dato il via libera agli interventi di ristrutturazione necessari per modificarne la destinazione e adeguare gli spazi agli standard di sicurezza e fruibilità obbligatori per gli archivi comunali. Un insieme sistematico di opere, in tre lotti, che iniziano con gli interventi edili su pareti, infissi, recinzioni esterne; proseguono con laimpiantistica, elettrica e antincendio; si concludono con l’imbiancatura. Consegnati alle imprese Erte srl per laimpiantistica e alla Top Level srl per gli altri interventi, i lavori inizieranno a giorni e, salvo imprevisti, dureranno tre mesi.