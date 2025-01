Ilrestodelcarlino.it - La masterclass di Oliviero Toscani a Rimini, quando disse: “In questa città si può essere allegri”

, 13 gennaio 2025 – La famiglia lo ha annunciatomattina, con un breve comunicato stampa: il grande fotografo e artistasi è spento all’età di 82 anni. Immediato è stato il cordoglio per la sua morte, espresso anche sui social network da diverse autorità, dalla leader di +Europa Emma Bonino al presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo (la Toscana è stata la regione d’adozione per il fotografo, nato a Milano nel 1942). Anche il primo cittadino di, Jamil Sadegholvaad, ha voluto ricordarlo con un post sul suo profilo Facebook. La mostra ‘: 80 anni da situazionalista’: le foto “Vale la pena ricordare come la formidabile avventura umana e creativa diabbia incrociato pubblicamente, almeno un paio di volte – ha scritto il sindaco -.