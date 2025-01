Incendi Los Angeles, le false immagini della scritta Hollywood in fiamme

Leggi su Open.online

Mentre Losaffronta una serie didevastanti che minacciano aree come Brentwood e Beverly Hills, sui social media circolanoche mostrano la celebre” avvolta dalle. Tuttavia, queste foto sonoe, in alcuni casi, generate tramite l’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaGlinon hanno raggiunto l’area.Lerisultano alterate, alcune generate con l’AI.Circolano anche dei video generati tramite l’AI.L’organizzazione che si occupasmentisce tutte le narrazioni.AnalisiDi seguito un esempio di immaginediffusa dagli utenti, sfruttata per promuovere un punto di vista politico riguardo la guerra a Gaza.Altri, con più, sostengono che lasia andata distrutta:Glie la”A smentire categoricamente la narrazione diffusa tramite lealterate è Jeff Zarrinnam, presidente dell’organizzazione no-profit “Sign Trust” che si occupaconservazione