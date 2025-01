Quotidiano.net - Gruppo Felsineo:: "Così allineiamo i nuovi stili di vita alla tradizione"

Leggi su Quotidiano.net

LA MORTADELLA È UNO dei simboli della Bologna gastronomica. Tanto da crearne un consorzio italiano di tutela e da finire in un titolo del New York Times. L’affettato tipico, ormai anche marchiato IGP (Indicazione geografica protetta), è il Dna deldi Zola Predosa che opera dal 1963 nel mercato alimentare. Marchio storico di questo prodotto culinario, dal 2016 ha creato anche una linea vegetale conVeg. Un modo per estendere ulteriormente il mercato, sia a livello di fatturato che di campagne sociali con il territorio. Emanuela Raimondi, amministratore delegato del, il vostro prodotto per eccellenza è la mortadella, l’affettato tipico di Bologna. Come va il mercato in questo settore e cosa cercano maggiormente i cittadini? "La mortadella è decisamente l’affettato tipico di Bologna.