Grassina-Lastrigiana | è un pareggio show

Girone A Sestese-Ponte Buggianese 3-1. È una Sestese che dopo aver conquistato il posto nella finale di Coppa Italia, anche in campionato viaggia a gonfie vele. Biondi e una doppietta di Berti (Cirillo ha sbagliato un rigore) piegano gli avversari. Il gol della bandiera è di Sali. Girone B Rondinella Marzocco-Antella 1-1. Ancora unper la Rondinella, e sono 11. A fermare i biancorossi stavolta è stata l’Antella che al gol di Polo ha risposto con un rigore di Fratini.2-2. Unaattenta è riuscita a sfruttare le due opportunità per inchiodare alil. Al vantaggio di Romei, hanno risposto Betti e Simoni e poi Palaj. Lanciotto Campi-Scandicci 0-3. Lo Scandicci cala il tris con Viligiardi, Del Pela e Caggianese che per la confitta della Castiglionese, gli consente di passare al comando della classifica .