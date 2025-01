361magazine.com - Grande Fratello, recap prepuntata: cosa è successo nella casa

Leggi su 361magazine.com

Questa sera tornerà in onda Ilche la scorsa settimana ha visto verificarsi anche un abbandono dal giocosettimana appena trascorsa è stata decisiva la puntata di mercoledì dove èdi tutto, anche l’abbandono di Jessica Morlacchi che ha inevitabilmente fatto discutere i concorrenti anche dopo aver lasciato il reality show di Alfonso Signorini.Dopo essere finita in nomination d’ufficio Ilaria Galassi ha avuto un momento di sconforto tanto che, secondo alcune voci, avrebbe voluto abbandonare la. Al suo fianco ha ritrovato nel frattempo l’amica storica Pamela che è rientrata in gioco proprio durante la puntata di mercoledì dopo aver lasciato temporaneamente laprima di Natale per problemi personali.Anche le liti sono state protagoniste: quella tra Ilaria Galassi e Helena e tra la modella e Jessica che si è conclusa col lancio del bollitore e parolacce da parte di Helena provocata costantemente da Jessica.