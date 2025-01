Lanazione.it - Calamai e Perini, dialogo aperto. Oggi "sportello" in municipio

alle 18 ritorna l’appuntamento con lodi ascolto, voluto dal Comune di Montemurlo e Publiacqua, per dare risposte su tematiche legate a fognature e drenaggio delle acque superficiali. L’incontro, che solitamente si svolge il primo lunedì di ogni mese, il 6 gennaio scorso era saltato causa festività e dunque si svolge. Il sindaco Simonee il presidente di Publiacqua, Nicolasaranno inper ricevere i cittadini, raccogliere istanze e segnalazioni riguardo ai problemi connessi alla gestione delle acque, dalle caditoie, alle fognature ai problemi di drenaggio delle acque meteoriche. Per parlare con il presidentenon occorre prendere appuntamento, le persone saranno ricevute in ordine di arrivo, una ad una, nell’ufficio del sindaco in palazzo comunale.