Basta con i cattivi odori | cittadini in piazza per protesta

Grosseto, 13 gennaio 2025 – Per ora la soluzione sembra una sola: tapparsi il naso. Proprio per questo motivo, circa un centinaio di persone si sono ritrovate inDante dato l’appuntamento dal comitato Grosseto Aria Pulita per la manifestazione “”. “Insieme al Comitato, al Forum Ambientalista, a Italia Nostra, a Grosseto al centro e a tanti, manifestiamo perché Grosseto puzza e continua a puzzare - denuncia Matteo Della Negra di Grosseto Aria Pulita - aver autorizzato 8 impianti a biogas, è stato un errore dell’allora Provincia che ha concesso le autorizzazioni (successivamente la competenza è passata alla Regione Toscana) e del Comune che non ha espresso veti. Il sindaco è comunque l’Autorità sanitaria locale. Anche se non è sua colpa, deve farsi carico e deve provvedere e trovare rimedio con o senza l’accordo con la Regione”.