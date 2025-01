Quotidiano.net - Ams, un 2024 di innovazioni e successi nel settore nautico

Leggi su Quotidiano.net

ADVANCED MECHANICAL Solutions è un'importante azienda di Ancona che realizza prodotti e servizi personalizzati per diversi settori tra cui, il più preponderante è quello dello yachting. È Francesco Pelizza (nella foto in alto), ceo and founder di AMS, a spiegare a Qn Economia come si è evoluta l’azienda: "AMS è stata fondata nel 2005 e, nel corso degli anni, si è affermata come partner affidabile e capace di offrire le tecnologie più avanzate di modellazione, analisi e progettazione – racconta – Quello che ha distinto AMS sin dalla sua fondazione è la capacità di fornire servizi di ingegneria e prodotti personalizzati, promuovendo un approccio innovativo alla soluzione dei problemi che consente di dare risposte rapide ed efficaci ai suoi clienti. Il team altamente qualificato di AMS è in grado di consegnare progetti chiavi in mano, dallo studio di fattibilità alle fasi di sviluppo del progetto, dalla gestione della costruzione del prodotto alla sua produzione".