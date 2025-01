Metropolitanmagazine.it - Serena Rossi, chi è il marito Davide Devenuto e il matrimonio segreto

si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, dove lui interpretava il personaggio di Andrea Pergolesi e lei quello di Carmen Catalano. Dal 2008 è legata all’attualeDevenuto con il quale condivide sia l’amore che la passione in comune per la recitazione. Non a caso, il primo incontro tra i due arriva proprio grazie al set, precisamente durante le riprese di Un posto al sole. Quasi vent’anni di unione scanditi dalla nascita di ben due figli ma iltra i due è arrivato ‘solo’ nel 2023 e dunque dopo 15 anni di fidanzamento. “All’inizio eravamo amici, io ero fidanzata. Poi quando abbiamo smesso di lavorare insieme è scattato qualcosa ma non mi aspettavo che sarebbe diventata una storia seria”Nel 2021 arrivò anche una proposta di, fatta di fronte al pubblico di Domenica In, ma poi non concretizzata con le nozze.