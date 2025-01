Sport.quotidiano.net - Pippo e le corsie sgombere. Alternative e trattative

Leggi su Sport.quotidiano.net

in casa Pisa. Il mercato aperto (lo sarà fino alla mezzanotte del 3 febbraio) e finora ha visto salutare i nerazzurri Beruatto, trasferitosi alla Sampdoria. "E’ solo un arrivederci. Siete racchiusi nel mio cuore" ha scritto sui social il terzino. La perdita probabilmente inattesa, di un giocatore ritenuto in alta considerazione da Filippo Inzaghi (non a caso sceso in campo sedici volte in venti partite totali), sia per l’esperienza che offriva sul campo, che per l’alternanza sulla fascia. Altro che "campo largo", adesso è rimasto "un uomo solo al comando" a sinistra: Samuele Angori. Il classe 2003 ormai da mesi è diventato il titolare e, seppur alla prima stagione in Serie B, già si è designato un posto come uno dei migliori giocatori del ruolo nella categoria. Un giocatore solo per un ruolo anche per quanto riguarda l’altra corsia, quella di destra.