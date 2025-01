Quifinanza.it - Mesi in più nella simulazione della pensione Inps, quando arriva l’aumento

Dopo la manutenzione, torna operativo il servizio di calcolo“La miafutura” di. La risoluzione dell’errore è avvenuta dopo la verifica di quanto denunciato dalla Cgil, che aveva scoperto una modifica degli applicativi che prevedevano uno scatto di 3in più a partire dal 2027.e governo hanno smentito l’applicazione di nuovi criteri pensionistici, e l’istituto ha confermato l’uso delle tabelle attualmente pubbliche. L’ente ha infatti spiegato che la manutenzione era prevista da tempo e che è stata solo una “sfortunata coincidenza”. Secondo il sindacato, però, “è una retromarcia”. Ezio Cigna spiega che l’deve aver modificato nuovamente le tabelle, eliminando gli aumenti sull’aspettativa di vita.In ogni caso, un aumento dell’età pensionabile è ancora possibile e, per avere un quadro di cosa accadrà in futuro, si dovranno attendere i dati previsti per la primavera 2025 da Istat.