L’ombra ibrida del Cremlino sulle democrazie europee Scrive Borghi

L’Europa è sotto attacco. Le nostre, valori e diritti conquistati nel tempo sono bersagliati da una strategia sofisticata: la guerra. Questo non è un conflitto convenzionale, ma una battaglia che si combatte con mezzi asimmetrici – disinformazione, propaganda e manipolazione digitale – e che ha un obiettivo preciso: frammentare l’unità occidentale e sfruttare le vulnerabilità dei sistemi democratici. La Russia è in prima linea in questa strategia, seguita da altri Paesi come Iran e Cina, che mirano a destabilizzare il Vecchio continente.Le recenti elezioni presidenziali in Romania sono un esempio lampante di come la disinformazione possa minare le istituzioni democratiche. La sorprendente vittoria al primo turno di un “underdog”, il candidato filorusso Calin Georgescu, è stata favorita da una campagna di fake news orchestrata attraverso account anonimi e una rete di influencer sulla diffusissima piattaforma TikTok.