Sport.quotidiano.net - Il Luzzara pensa in grande con l’arrivo di Lori: "Vogliamo festeggiare il centenario in Serie D"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel pieno della "campagna acquisti" del calcio che conta, c’è una società dilettantistica che ha piazzato uno di quei "colpi" che potrebbero portare a cambiamenti importanti. E’ davvero consideratp una "svolta"nella società delCalcio di un imprenditore e uomo di sport come Fabrizio, che ha accettato la proposta del team rossoblùu della Bassa reggiana, di entrare nella società come presidente onorario e responsabile commerciale. Ieri mattina la presentazione ufficiale di questo nuovo ruolo per, che vent’anni fa prese le redini del Mantova riuscendo a portarlo, da presidente, fino allo spareggio col Torino per accedere allaA. Ovviamente anon si aspettano certo di puntare alla massima, ma, pur restando nel campo dilettantistico, si vuole arrivare aldella fondazione – che sarà nel 2028 – partecipando a un campionato di massimo livello per la categoria.