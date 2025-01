Pronosticipremium.com - Dovbyk in crescita, la Roma ne ha bisogno: Ranieri cerca i suoi gol

Gennaio ricoprirà una grande importanza per le prospettive stagionali della. La prima uscita ha dato sensazioni molto positive, soprattutto trattandosi di un derby, la cui vittoria potrebbe moltiplicare la fiducia e le energie giallorosse in vista dei prossimi impegni. Il primo di questi sarà quello contro il Bologna, nel quale bisogneràre la terza vittoria nelle ultime quattro sfide per continuare a rincorrere le posizioni che possono garantire l’Europa. Chi non è andato a segno con la Lazio è Artem– con i giallorossi sempre alla ridi un suo vice – ma l’attaccante ucraino si è reso protagonista di una partita di buona sostanza.Fino a questo momento sono stati cinque i gol in campionato, l’ultimo contro il Parma, con un rendimento sicuramente al di sotto di quelle che potevano essere le aspettative più rosee al momento dell’acquisto.