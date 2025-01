Sport.quotidiano.net - Dossena: "E’ stata una gara a due facce, non è possibile avere un calo del genere nella ripresa». "Bene nel primo tempo e la reazione dopo il 2-2»

"Èuna Spal dalle due".la vittoria di Lucca, Andreafoto) può tirare un grosso sospiro di sollievo. Ma il tecnico biancazzurro non può dimenticare il black out che nel secondoha rischiato di compromettere il risultato. "Abbiamo disputato un gran bel– osserva l’allenatore –. Abbiamo sviluppatola manovra, creato diverse occasioni e sofferto poco.l’intervallo invece siamo rientrati in campo con sufficienza, abbiamo abbassato il baricentro, non abbiamo più controllato il possesso palla e la Lucchese si è resa pericolosa. Detto questo, mi è piaciuta tanto lail pareggio. Abbiamo speso tante energie e siamo arrivati scarichi nel finale: ho inserito Radrezza per tornare a palleggiare, inoltre Kane e Cecchinato sono entrati piuttosto, anche se in un paio di ripartenze avremmo dovuto fare meglio.