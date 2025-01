Ilrestodelcarlino.it - Una pietra d’inciampo per Giulio Pedretti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Città di Medicina celebra l’80° anniversario della sua Liberazione dall’occupazione nazifascista, un periodo fondamentale per la sua identità e per la memoria collettiva, con un ricco programma che unisce storia, cultura e arte. Da mercoledì 15 gennaio al 18 maggio il Comune propone alla cittadinanza una serie di eventi commemorativi, tra cui conferenze, trekking urbano, mostre e street art, che permetteranno di riflettere su quei momenti storici che hanno segnato la città. Le celebrazioni ufficiali vedranno la partecipazione delle autorità locali, delle associazioni partigiane e della cittadinanza per un momento di riflessione e omaggio ai caduti della Resistenza. Il programma prevede un ciclo di conferenze e incontri con esperti e studiosi che approfondiranno gli eventi legati alla Liberazione della città e ai cambiamenti sociali e politici che ne sono seguiti, trekking urbano, ovvero una passeggiata storica per scoprire i luoghi significativi della città legati alla Liberazione e street art, l’arte urbana ispirata alla resistenza e alla libertà trasformerà la città in una galleria all’aperto, arricchendo l’esperienza visiva di chi la visita.