Temporali freddo e neve | scatta allerta in 7 Regioni

(Adnkronos) – Pioggia,: pieno inverno emeteo. Oggi sabato 11 gennaio il maltempo sull’Italia sarà caratterizzato da un impulso perturbato che interesserà ledel Centro-Sud, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco, e prime nevicate sui settori appenninici. Domani, domenica 12 gennaio, si avrà una persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari e venti da nord-est in rinforzo. Le temperature saranno in generale calo. Il weekend è caratterizzato dal ‘viaggio’ dell’Anticiclone delle Azzorre che si sposterà verso Nord, fino alla Norvegia, liberando lo spazio per l’arrivo di aria artica che arriverà sull’Italia con conseguenze con lain Valle d’Aosta e sulle Alpi. Ora dopo ora, il maltempo si sposterà anche verso il centro-sud: è l’antipasto alla domenica ‘polare’, con il crollo delle temperature e la presenza dellaa bassa quota, come evidenzia ilmeteo.