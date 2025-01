Calciomercato.it - Scoppia in lacrime: Frattesi e l’addio all’Inter, cosa succede | VIDEO CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

La mezz’ala protagonista di questo calciomercato è partita con la squadra in direzione Venezia, dove domani i nerazzurri affronteranno la squadra di Di FrancescoSono le ore, o meglio i giorni di Davide. La mezz’ala vuole lasciare l’Inter perché ha capito che con Inzaghi non avrà mai un ruolo da protagonista. Il classe ’99 desidera tornare alla Roma, pronta a fare sul serio presentando un’offerta concreta per l’acquisto del cartellino, che il club di Oaktree valuta 30/40 milioni di euro.in– calciomercato.itdovrebbe partire dalla panchina anche domani, in casa del Venezia. Per colmare l’assenza di Mkhitaryan, nemmeno partito con la squadra, Inzaghi appare infatti orientato a schierare dal primo minuto Piotr Zielinski.