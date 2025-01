Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Inter, le convocate di Spugna: out Ceasar

Leggi su Pronosticipremium.com

Dopo aver trionfato in Supercoppa contro la Fiorentina, lasi prepara ad affrontare l’nella 14ª giornata di Serie A, nel match in programma domani, domenica 12 dicembre, al Tre Fontane alle 20:45. Le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica con 28 punti, a 10 lunghezze di distanza dalla Juventus capolista (che ha però una partita in più)., lediIn vista della sfida contro l’, il tecnico dellaAlessandroha diramato la lista delle calciatrici: non sarà della partita il portiere Camelia, così come la nuova arrivata Pante. Di seguito, l’elenco completo delle giocatrici a disposizione: PORTIERI: Kresche, Mazzocchi, Merolla;DIFENSORI: Aigbogun, Cissoki, Di Guglielmo, Hanshaw, Linari, Minami, Thorgersen;CENTROCAMPISTE: Dragoni, Giugliano, Greggi, Kumagai, Pandini, Troelgaard;ATTACCANTI: Corelli, Galli, Giacinti, Glionna, Haavi, Viens.