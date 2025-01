Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: De Akker-Pro Recco 8-14 nell’anticipo della 14ma giornata

Leggi su Oasport.it

, la prima del girone di ritorno,A1dimaschile, resosi necessario per gli impegniProin Euro Cup, i campioni d’Italia passano in casa del DeTeam con lo score di 8-14 e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno, staccando il Brescia, che scivola a -3, ma con un match da recuperare.Nel primo quarto ottimo inizio dei padroni di casa, che nella seconda partefrazione trovano il primo break dell’incontro e scappano sul 4-2. Nel secondo periodo i campioni d’Italia impiegano 1’32” per riequilibrare la contesa, poi ribaltano il punteggio con un break di 0-5. I bolognesi tornano in gol e si arriva a metà gara sul 5-7.Nella terza frazione i vicecampioni d’Europa chiudono il match con un altro break micidiale di 0-4 firmato nella seconda parte del periodo.