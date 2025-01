Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2025 in DIRETTA: riparte la corsa degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale del PGS di, tappa valevole per la Coppa del Mondo di. Dopo le qualificazioni del mattino, le fasi finali cominceranno alle ore 13.00.Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato tredici: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner per quanto riguarda il maschile. Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava la squadra femminile. Obiettivo? Migliorare sempre più un ruolino di marcia che ha visto collezionare agliben sei vittorie condite da dodici podi.Dopo la consueta pausa natalizia, torna protagonista lonella tappa di, ci troviamo in Svizzera, canton Grigioni.