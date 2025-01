Sport.quotidiano.net - La Recanatese attesa dalla Samb. Contro la capolista senza Bellusci

Oggi Lorenzo Bilò farà la conta degli "abili ed arruolati" in vista del durissimo scoglio rappresentato dal matchl’irresistibileenedettese di queste settimane, reduce da sette vittorie consecutive. Le proiezioni dell’ultim’ora danno per ormai completato il recupero del difensore Francesco Cusumano che ha accusato nei giorni scorsi dei problemi ad un piede mentre anche Alfieri ha terminato di smaltire i postumi dell’influenza che lo hanno costretto ad un impiego part-time a Fermo, non impedendogli comunque di essere il match winner proprio come nel turno prenatalizio di Termoli. Per vedere in campo Peppeoccorrerebbe un mezzo miracolo: la microfrattura alla costola, evidenziata dagli esami radiografici, non è cosa da trascurare ed anche se il 35enne ex bandiera dell’Ascoli farebbe carte false per essere della contesa dovrà, molto probabilmente, frenare i suoi istinti che lo portano comunque a non sottrarsi alla battaglia, figurarsi poi se si tratta di un derby.