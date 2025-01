Biccy.it - Ilary Blasi: “Il copione in tv non lo studio e infatti si vede”

Il documentario suha conquistato immediatamente il pubblico, volando al primo posto tra i contenuti più visti su Netflix in Italia.Il nuovo prodotto non racconta effettivamente niente di nuovo su, se non che è svogliata, odia lo sport, non sa cucinare e con Bastian Muller preferisce farlo sul letto perché è più comodo. Come dice ironicamente nel documentario: “Nessuno sa farecome la faccio io” ed effettivamente quella che abbiamo visto su Netflix è al 100% lei, proprio come l’abbiamo conosciuta in tv. E non si nasconde dietro un dito. Conduce un programma musicale senza avere la minima idea di chi siano i BNKR44 e presenta i reality senza studiare il. Lei è questa e lo ammette senza problemi.All’interno di, laè chiamata a “fare cose” che usualmente non fa.