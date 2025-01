Ilnapolista.it - Flick: «Dobbiamo essere più forti di tutto ciò che si dice sul Barça, Olmo è pronto per giocare»

Hansi, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Real Madrid.: «piùdiciò che sisulper»Cosa significherebbe vincere questo trofeo?«La prima cosa,90 minuti emolto bene. Siamo contro una delle migliori squadre del mondo. Ma siamo capaci di giocarcela. Abbiamo commesso molti errori contro l’Atletico Bilbao eridurli».fisicamente e mentalmente?«Sì, certo. È molto felice di avere l’opportunità di».Chi sceglierà come portiere domani?«Non parlo mai dell’undici di partenza in anteprima. Szceszny ha fatto una buona partita e Iñaki ha fatto una grande prima parte della stagione. Sono professionisti. Devonopuntuali, è la terza volta che succede e non ho avuto altra scelta di escludere Iñaki Peña».