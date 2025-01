Davidemaggio.it - Chi è Carlotta, concorrente di Ora o Mai Più

Leggi su Davidemaggio.it

Tra i concorrenti della terza edizione di Ora o Mai Più, c’è spazio anche per. Ecco cosa c’è da sapere su di lei.Ora o Mai Più 2025: chi èCarla Quadraccia, nota come, è nata a Roma, 3 novembre 1975. Ha frequentato la Louis Music Academy di Roma, nella quale ha studiato per tre anni canto e jazz, solfeggio, musica d’insieme e armonia. In quel periodo era anche tra i componenti della punk band Pea Brain, dove suonava il basso elettrico.Ottenuto un contratto discografico con la Carosello Records,ha pubblicato i suoi primi due singoli da solista nel 1999: Mi chiamano Candy e Baciami adesso. La maggiore notorietà è però arrivata nel 2000 grazie al singolo Frena, estratta dal suo album d’esordio Smack! e diventato un vero e proprio tormentone estivo.